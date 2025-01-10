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Kocaeli'de Bir Genç Ağaçlık Alanda Ölü Bulundu

Kocaeli'de Bir Genç Ağaçlık Alanda Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağaçlık alanda 27 yaşındaki İsmet Kurt'un cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini doğruladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatmış durumda.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç, ağaçlık alanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda bir gencin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın isminin İsmet Kurt (27) olduğu belirlenirken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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