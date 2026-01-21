Haberler

Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldüren genç toprağa verildi

Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldüren genç toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Ferhat Ozan Yıldırım, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayda suçlu bulunan A.K. tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişi toprağa verildi.

Olay, dün Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki AVM'nin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında şakalaşma ile başlayan diyalog bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım'ı karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenazesi ailesi tarafından alınan Ferhat Ozan Yıldırım, Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Günler sonra Beştepe'de kritik görüşme! 1 saat sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı