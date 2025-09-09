Haberler

Kocaeli'de Anne ve Kızı İhbar Üzerine Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kötü koku nedeniyle polise yapılan ihbarda bir dairede 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli ölü bulundu. İkisi de bıçak yaralarına sahip. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü.

Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. - KOCAELİ

