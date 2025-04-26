İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Kocaeli'de Aniden Bastıran Dolu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış, sürücüler için zorlu anlara neden oldu. TEM Otoyolu'nda bazı sürücüler, yoğun yağış nedeniyle araçlarını sağa çekmek zorunda kaldı.

Kocaeli'de aniden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış sebebiyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Körfez ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur sebebiyle TEM Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekince araçlarını sağa çekerek yağışın dinmesini bekledi. Yoğun yağış sebebiyle su birikintisi de meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.