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Kocaeli'de Altın Hırsızları Yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden altın çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahısların daha önce 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'de bir evden altın çalan 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikametten altın çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Mart tarihinde Körfez ilçesinde bir evden çeyrek altınlı bileklik, 2 gram altın ve akıllı saat çalındı. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan kaydı N.G. ile S.G'yi dün Sakarya ve Kocaeli'de yapılan operasyon sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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