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Kocaeli'de Alkollü Sürücüyle Meydana Gelen Kazada 3 Yaralı

Kocaeli'de Alkollü Sürücüyle Meydana Gelen Kazada 3 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada bir sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada sürücülerden birinin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 34 BFU 239 plakalı otomobile, geri geri geldiği sırada M.K. hakimiyetindeki 41 GE 499 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada sürücüler ve 34 BFU 239 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Volkswagen araç sürücüsünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle konulan sürücüye, 9 bin 267 bin TL ceza uygulandı. Otomobil ise otoparka çekildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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