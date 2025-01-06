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Kocaeli'de Alkollü Sürücüyle 3 Araçlı Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'de Alkollü Sürücüyle 3 Araçlı Kaza: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün sebep olduğu 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin motoru yerinden kopup savrulurken, bir sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 34 VM 8680 plakalı otomobil, Çenedağ Mahallesi mevkisinde S.Y. hakimiyetindeki 41 F 7156 plakalı otomobil ve E.S.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle M.T'nin kullandığı aracın motoru yerinden çıkarak yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerdeki 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.T. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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