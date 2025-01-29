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Kocaeli'de Aldatma Tartışması Sonrası Kadın Kocasını Vurdu

Kocaeli'de Aldatma Tartışması Sonrası Kadın Kocasını Vurdu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aldatıldığını öne süren A.D., tartışma sırasında kocası E.D.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan A.D., mahkemece cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de aldatılma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kocasını tabancayla vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başladı. Aldatma meselesi sebebiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle A.D., evdeki tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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