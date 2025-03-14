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Kocaeli'de Akvaryumdan Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı

Kocaeli'de Akvaryumdan Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangının akvaryumun elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayda ev ve eşyalarda hasar meydana geldi, ama kiracı evde yoktu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiren yangın, ev ve eşyalarda hasara yol açtı.

Olay, Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan yükselen dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Evde biriken yoğun duman da tahliye edildi. Dairede kalan kiracının olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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