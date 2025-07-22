Kocaeli'de Aileler Arasında Kanlı Kavga: 8 Yaralı

Kocaeli'de Aileler Arasında Kanlı Kavga: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anları, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı anları gösteriyor. Olayda 8 kişi yaralanırken, bir kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı kavganın dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, grubun birbirlerine taş, sopa, demir ve kovalarla saldırdığı, başına darbe alan bir gencin ise yere yığıldıktan sonra sürüklendiği anlar yer alıyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kavga anları kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokağın saat 19.40 sıralarında kalabalıklaşmaya başladığı ve ardından arbedenin çıktığı anlaşılıyor. Kayıtlarda, şahısların ellerindeki uzun sopalar, demir çubuklar, yerden aldıkları taşlar ve kovalarla birbirlerine saldırdığı anlar yer alıyor. Kavganın en şiddetli anında ise başına sopa darbesi alan bir gencin yere yığıldığı ve sonrasında sürüklenerek götürüldüğü anlar da görüntüde görülüyor.

Ayrıca, kavga sırasında dün 3 katlı binadaki dairelerin camları da kırılmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz

"Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, adeta destan yazıyoruz"
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

Yarın için alarm çanları! Komşuda tatil ilan edildi
İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan'a bomba teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı

Küme düşen takıma bir darbe de FIFA'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.