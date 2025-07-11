Kocaeli'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amca, yeğenlerine tabanca ile ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Aile içindeki tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amca, yeğenlerine tabanca ile ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca F.Y., yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile M.S'ye ateş etti. M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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