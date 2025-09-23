Haberler

Kocaeli'de 78 Yaşındaki Binnaz Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'de 78 Yaşındaki Binnaz Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, piknik esnasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 78 yaşındaki Binnaz Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Körfez Cemevi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Binnaz Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz pazar günü ailesiyle birlikte Körfez İlimtepe Dereköy mevkiindeki mesire alanına pikniğe giden 78 yaşındaki Binnaz Kaya, aracından indiği sırada, yoldan geçen N.Ç.'nin otomobiliyle çarpması neticesi ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

Binnaz Kaya'nın cenazesi bugün, Körfez Cemevi'nde kılınan namazın ardından, Körfez Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
