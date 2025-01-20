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Kocaeli'de 4 Katlı Binada Yangın: Elektrik Kontağından Çıktığı Tahmin Ediliyor

Kocaeli'de 4 Katlı Binada Yangın: Elektrik Kontağından Çıktığı Tahmin Ediliyor
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Köprülü Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle daire ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dairede yabancı uyruklu vatandaşın ikamet ettiği, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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