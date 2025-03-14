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Kocaeli'de 39 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Kocaeli'de 39 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı
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Kocaeli'de polis, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi. Zanlı, dolandırıcılığın yanı sıra silahla yağma gibi suçlarla aranıyordu.

Kocaeli'de polis ekiplerince, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Darıca'da polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Giresun, Bayburt, Bartın ve Burdur'da işlediği "silahla yağma", "kredi kartlarının kötüye kullanımı", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık" ve "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplamda 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 5 bin 820 TL para cezası ile aranan M.D. (24) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı Gebze Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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