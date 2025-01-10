Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Ulaştırma yatırımlarını eleştirenlere iki çift lafım var

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Kocaeli D-100 Karayolu'nda Skuterli Sürücü Tır ile Bariyer Arasında Kaldı

Kocaeli D-100 Karayolu'nda Skuterli Sürücü Tır ile Bariyer Arasında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu'nda skuter sürücüsü, tır ile bariyer arasında kalarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan skuter sürücüsü, tır ile bariyer arasında kalarak yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. yönetimindeki 34 KJS 113 plakalı tır, D-130'dan D100 Karayolu'na bağlandı. Bu sırada D-100 Karayolu'nda skuter ile hareket halinde olan T.A.Ö., tır ile bariyer arasına kaldı. T.Ö.A., yere düşerek yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı T.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
img

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış
img

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi olacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şile su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.