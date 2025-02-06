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Kocaeli Cezaevinde Kavga: 2 Mahkum Yaralandı

Kocaeli Cezaevinde Kavga: 2 Mahkum Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinde çıkan kavgada 2 mahkum darp edilip kesici aletle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cezaevinde çıkan kavgada 2 mahkum darp edilip ve kesici aletle de yaralanınca hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahalesiyle son bulan kavgada, isimleri ve yaşları öğrenilemeyen 2 mahkum, darp ve kesici alet sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından jandarma ekiplerinin kontrolünde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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