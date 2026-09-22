Haberler

Kocaeli Çayırova'da makas atan kamyonet sürücüsü, kamerada araçları tehlikeye attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Çayırova'da makas atan kamyonet sürücüsü, kamerada araçları tehlikeye attı
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Çayırova'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde makas atarak ilerleyen 41 AFT 738 plakalı kamyonetin sürücüsü, araçların arasından tehlikeli şekilde geçti. O anlar başka bir aracın kamerasınca kaydedilirken sürücünün peş peşe şerit değiştirdiği görüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde araçların arasında makas atarak ilerleyen kamyonet sürücüsü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kamyonetin tehlikeli ilerleyişi başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, D-100 Karayolu Ankara istikameti Çayırova geçişinde meydana geldi. 41 AFT 738 plakalı kamyonetin sürücüsü, seyir halindeyken şeritler arasında sık sık geçiş yaparak araçların arasından ilerledi. Önündeki araçları sağdan ve soldan geçerek yoluna devam eden sürücü, zaman zaman diğer araçların arasına yakın mesafeden girdi. Kamyonetin makas atarak ilerlediği anlar, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün peş peşe şerit değiştirdiği ve araçların arasından tehlikeli şekilde geçtiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist

Taraftarlar nasıl delirmesin? 78 milyon euro, 1 asist
SPK'dan piyasaya yeni hamle! Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Piyasalarda dengeleri değiştirecek karar
Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

Ketçap krizinde son sözü Yargıtay söyledi
İdrar kaçırma sorunu olan 186 çocuk incelendi! Ekran kullanımı ile uyku bozuklukları arasında ilişki bulundu

Günde 5 saati aşan çocuklarda uyku sorunları daha sık çıktı
İnternetten 30 tabak sipariş etti, kargodan kot pantolon çıktı! Kıyafetlerin arasında Almanya'ya ait aşı kartı bulundu

Kargodan çıkanlar şoke etti! Kıyafetlerin arasında o kart vardı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni