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Kocaeli açıklarında fuel oil yüklü tanker arızalandı: Güvenli bölgeye çekildi

Kocaeli açıklarında fuel oil yüklü tanker arızalandı: Güvenli bölgeye çekildi
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Kocaeli’de Bayramoğlu açıklarında 87 metre uzunluğundaki 240 ton fuel oil yüklü tanker arızalandı.

Kocaeli'de Bayramoğlu açıklarında 87 metre uzunluğundaki 240 ton fuel oil yüklü tanker arızalandı. Tanker, römorkörle çekilerek Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kocaeli Bayramoğlu açıklarında arıza yaşayan Necati Alpagül isimli 87 metre boyunda 240 ton fuel oil yüklü tanker, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Şark römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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