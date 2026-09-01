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Kapıkule'de Tır Dorsesinde Yakalanan Arif Kocabıyık Adliyeye Sevk Edildi

Kapıkule'de Tır Dorsesinde Yakalanan Arif Kocabıyık Adliyeye Sevk Edildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık, gazetecilerin sorusu üzerine "Anamur'a gideceğim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır dorsesinin altında yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Arif Kocabıyık, hastane kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin sorusu üzerine "Anamur'a gideceğim" dedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tırda yapılan kontrollerde dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Muhafazadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Arif Kocabıyık, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının yönelttiği soruya "Anamur'a gideceğim" şeklinde yanıt verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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