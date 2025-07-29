Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü

Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
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Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
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Esenyurt'ta boş bir arazide toplanan bir grup genç, halk arasında "kova" diye bilinen düzenekle uyuşturucu kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, mahalleli, bu tür olayların artmasından endişeli...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen görüntüler, uyuşturucu kullanımındaki tehlikeli yaygınlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Boş bir arazide toplanan bir grup genç, halk arasında "kova" olarak bilinen düzenekle uyuşturucu madde kullandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Uyuşturucu partisi yapılan alanın çevresinde yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Özellikle çocuk parklarına ve okul güzergâhlarına yakın bölgelerde uyuşturucu kullanımının artmasından endişe eden mahalleli, defalarca yetkililere ihbarda bulunduklarını belirtti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Partiye ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, "Uyuşturucuya bu kadar kolay erişim nasıl mümkün oluyor?" yorumları dikkat çekti. Görüntülerde gençlerin esrar maddesini 'kova' düzeneğiyle dönüşümlü şekilde kullandıkları, bazı kişilerin dağınık ve bilinçsiz halleri net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Türkiyede fakirler Esrarı Kocadan çekerken. Avrupada elektrik cihaz kullaniyorlar. Dumansiz sadece Buhar. Akciğere zarar vermiyor ;) kova fakirler için. Dumanın tüm pisliği çekiyorlar.

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