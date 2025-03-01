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Koca, Aldatıldığını Düşünerek Eşini ve Adamı Bıçakladı

Koca, Aldatıldığını Düşünerek Eşini ve Adamı Bıçakladı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evinde karısını başka bir adamla bulan koca, kıskançlık sonucu iki kişiyi bıçakladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de evinde karısı ile başka bir adamı gören koca, aldatıldığını düşünerek 2'sini de bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., evinde M.Ç. isimli erkeği karısı S.K. ile görünce aldatıldığını düşündü. Y.K.; M.Ç. ve S.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., M.Ç.'yi kalçasından, eşini ise elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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