Kleopatra Plajı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren Turistler Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra Plajı'nda girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki Turist, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaja gelen iki turist denize girdi. Turistler oldukça dalgalı olan denizde kıyıya çıkmakta zorlanarak boğulma tehlikesi geçirdi. Civarda yer alan vatandaşlar iki turistin denizde çırpınışlarını görerek hemen yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek iki turiste müdahale etti. İki turist daha sonra hastaneye kaldırıldı. Turistlerin dalgaların arasında kaldığı ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANTALYA