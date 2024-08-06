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KKTC'de Halil Falyalı cinayeti davasında sanıklar suçlu bulundu

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KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili davada sanıklar suçlu bulundu. Sanıklara verilecek hapis cezasının süresi yarın açıklanacak.

KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş'la birlikte hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek planlayarak adam öldürme suçu başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulundu. Sanıklara verilecek hapis cezasının süresini ise yarın açıklayacak.

Girne'nin Çatalköy bölgesinde 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş'la birlikte hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili davada bugün mahkumiyet kararı açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek planlayarak adam öldürme suçu başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyeti, sanıkların organize hareket ederek, planlayarak, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Heyet, planlayarak adam öldürme suçunun müebbet hapis öngören ceza yasasındaki en ağır suçlardan olduğunu kaydederek, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bularak, mahkum ettiklerini açıkladı.

Heyet, sanıklara verilecek hapis cezasının süresini ise yarın açıklayacağını belirtti.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki Kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye'de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Türkiye'de tutuklu olan sanıklar hakkındaki karar 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'ı, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verilmişti.

Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verirken, Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatına karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında ise "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 2 kez ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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