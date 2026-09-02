Kazadan kurtarılan hamile kadın ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen yolcu gemisi faciasında kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, başkent Lefkoşa'daki tedavisinin ardından ambulans uçakla Kocaeli'ne sevk edildi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinden kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, başkent Lefkoşa'daki tedavisinin ardından ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi. Gemi kazasından kurtarıldıktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gökdaş'ın, ailesinin talebi üzerine Kocaeli'ne sevk edilmesine karar verildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na indi. Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, hastaneden doktor eşliğinde ambulansla havalimanına getirilerek ambulans uçağa alındı. Uçak daha sonra Türkiye'ye hareket etti. Gökdaş'a ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti.

"İki buçuk saat saat haber alamadık"

Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Volkan Gökdaş, 30 Ağustos'ta meydana gelen kazanın ardından yaşadıklarını anlattı. Ailesini gemiye kendisinin uğurladığını belirten Gökdaş, "O gün ben ailemi bıraktım, gemiye bindirdim. 12.00'da sanıyordum gemi, 11.30'da hareket etmişler. Sonra 12.00'da ulaşmaya çalıştım, ulaşamıyordum. İş yerinden arkadaşım aradı beni. 'Eşin gemiyle gidecekti, böyle bir durum var, haberin var mı?' dedi. Direkt limana koştum. Yaklaşık 2,5 saat haber alamadık" dedi.

Eşinin daha sonra başka kişiler aracılığıyla kendisine ulaştığını aktaran Gökdaş, "Eşim hemşehrilerden rica etmiş, beni aradı, haber verdi. Çok şükür bütün ailem sağ. Bizden 5 kişi vardı. Allah'a şükür hepsi sağ, sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Babası kendi yeleğini vermiş"

Eşinin 8 aylık hamile olduğunu belirten Gökdaş, gemide yaşananları şöyle anlattı:

"8 aylık hamile. Sağ olsunlar gemide de yardımcı olmuşlar. Kendini kurtarmak için çok uğraşmış. Özellikle babası kendi yeleğini vermiş, kurtarmaya çalışmış. Annesi bacaklarından yukarı kaldırmaya çalışmış. Çok boğuşma yaşanmış. Bir de gemi yan yattığında herkes onun üstüne düşmüş, eşyaların üstüne düşmüş. Allah'a şükür o durumdan sağ salim çıktı."

"Gündüz de sancıları vardı"

Gökdaş, eşinin kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındığını ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle normal şekilde seyahat etmesinin riskli olduğunu belirtti. Gökdaş, "Hastanedeki süreçte de biraz kanaması vardı. İçten kanama. O durduruldu. Ama şu an seyahat etmesine engeldi. Sağlık Bakanlığı'yla görüştük. Sağ olsunlar yardımcı oldular" dedi.

Eşinin ambulans uçakla Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin Gökdaş, "Riskli. Gündüz de sancıları vardı. NST'ye bağlıyorlar, sancılar çıkıyor. Ama sağ olsunlar öyle bir imkanı sağladılar. Şu an buradayız. Eşimi sağ salim göndereceğim inşallah. Onun mutluluğu var. Zor bir süreçti" ifadelerini kullandı.

Gökdaş, ambulans uçak talebinin karşılanması ve sevk işlemleri sırasında kendilerine destek olan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Gemi faciasının ardından bebeğin ismini değiştirdiler

Çiftin dünyaya gelecek bebeklerinin kız olduğunu belirten Gökdaş, yaşadıkları gemi faciasının ardından kızlarına vermeyi düşündükleri ismi değiştirdiklerini söyledi. Gökdaş, "Kız çocuğumuz olacak inşallah. İsmi aslında Deniz Ecem koymak istiyorduk. Bu olaydan sonra ikinci tercihimiz olan Alara'ya döndük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı