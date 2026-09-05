KKTC'deki gemi kazasında 131 kişi taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kamu ve üniversite hastanelerine yatırılan 132 kazazededen 131'inin taburcu edildiğini açıkladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciası sonrasında yürütülen sağlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Üstel, kazanın meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren sağlık ekiplerinin harekete geçtiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 21 ambulans ve 63 personelin süratle limana sevk edildiğini, 25 doktor ile 30 hemşirenin olay yerinde ilk müdahalelere başladığını bildirdi. Devlet, üniversite, askeri ve özel hastanelerin eş zamanlı olarak alarma geçirildiğini kaydeden Üstel, sağ kurtarılan 239 kişinin tamamının hastanelere sevk edilerek gerekli muayene ve sağlık kontrollerinden geçirildiğini ifade etti.

"132 kazazede yatarak tedavi altına alındı, 131 kazazede taburcu edildi"

Üstel, kazazedelerden 132'sinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere yatırıldığını, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti. Süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığını aktaran Üstel, kazazedelerin triyaj, ilk müdahale, sevk ve tedavi süreçlerinin koordineli şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Üstel, 19 psikiyatri uzmanı ve 17 klinik psikologdan oluşan ekiplerin de kazazedelerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin yakınlarına psikolojik destek verdiğini kaydetti. Tedavi süreçlerindeki son durumu da paylaşan Üstel, bugün itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerine yatırılan 132 kazazededen 131'inin taburcu edildiğini açıkladı.

Yalnızca bir kazazedenin yatarak tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini belirten Üstel, yoğun bakımda tedavi gören kazazede kalmadığını bildirdi.

13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kayıp

Kazadaki son bilançoya ilişkin de bilgi veren Üstel, şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 15 kişiye ulaşılması amacıyla yürütülen arama çalışmalarının ise 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

"Tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazanın ilk anından itibaren görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk dakikadan bugüne büyük bir özveriyle görev yapan devlette, özelde ve üniversite hastanelerimizdeki tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, psikologlarımıza, ambulans ekiplerimize ve sürece katkı koyan tüm sağlık kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz."

Üstel, devletin tüm imkanlarıyla kazazedelerin, kayıpların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı