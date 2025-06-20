Kızlarının Mezuniyet Törenine Giden Aile Ucube Alt Geçitte Kaza Geçirdi

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Tokat'tan Samsun'a üniversite öğrencisi kızlarının mezuniyet törenine giden aile, Yeşilkent Alt Geçit'te meydana gelen kazada beton bariyere çarparak yaralandı. Kaza sonrası çevre sakinleri, geçitte sürekli kazaların yaşandığını belirterek yetkililere önlem çağrısında bulundu.

Kızlarının mezuniyet törenine giden aile 'ucube alt geçit'te kaza yaptı: 3 yaralı

SAMSUN - Tokat'tan Samsun'a üniversite öğrencisi kızlarının mezuniyet törenine giden aile, "ucube alt geçit" olarak bilinen Yeşilkent Alt Geçit'te kaza geçirdi. Beton bariyere çarpan araçta bulunan üniversite öğrencisi kız ile annesi ve kardeşi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Mecbure Nisanur Edis'in mezuniyet törenine katılmak üzere Tokat'tan yola çıkan aile, baba Fuat Edis idaresindeki 60 TY 277 plakalı otomobille Yeşilkent Alt Geçit'e geldiği sırada yoldan çıkarak beton bariyere çarptı. Kazada, araçta bulunan Mecbure Nisanur Edis, annesi Ferda Edis ve 13 yaşındaki kız kardeşi Beyza Edis yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bu geçitte sürekli kaza oluyor"

Kaza sonrası konuşan aile yakınları ve çevre sakinleri, Yeşilkent Alt Geçit'te daha önce de birçok kazanın yaşandığını hatırlatarak, "Burası artık 'ucube alt geçit' olarak anılıyor. Sürekli kaza oluyor ama bir önlem alınmıyor" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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