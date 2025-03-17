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Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay

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İstanbul Eyüp'te bir parkta oturan iki genç kız, bir şahsın gizlice fotoğraflarını çektiğini fark etti. Şahsı durdurmaya çalıştıklarında, "yollusunuz" diyerek hakaret eden adam hızla kaçtı.

İstanbul Eyüp'te bir parkta oturan iki genç kız, arkalarından geçen bir şahsın habersizce fotoğraflarını çektiğini fark etti. Durumu anlayan kızlar, şahsı durdurmaya çalıştı ancak adam, "yollusunuz" diyerek hakaret etti ve hızla olay yerinden kaçtı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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