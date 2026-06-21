Kızını YKS'ye götürmek için yola çıktı, feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada önce tur aracının çarptığı, ardından da otomobilin üzerinden geçtiği 44 yaşındaki Ahmet Küçükgök yaşamını yitirdi. Küçükkök'ün kızını bu sabah YKS ikinci oturumu sınavına götürmek için Antalya'ya doğru gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya yönüne seyir halindeki Erdal İ.'nin kullandığı 07 EC 3002 plakalı tur aracı Ulualan mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki özel şirkete ait vidanjöre, vidanjörün sol arka kısmına ve yaya olarak bulunan Ahmet Küçükgök'e çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki Ünsal D.'nin kullandığı 07 BBR 696 plakalı otomobil de yola savrulan Küçükgök'ün üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Küçükgök (44) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edilirken araç sürücüleri Erdal İ. ve Ünsal D. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Kızını YKS ikinci oturumu için sınava götürecekti

Arkadaşının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir tırın kornaya basıp, sellektör yaptığını belirterek "Tır sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu" dedi.

"Kimseyi görmedim"

Ahmet Küçükgök'e çarpan tur aracı sürücüsü Erdal İ. ise her şeyin bir anda olduğunu belirterek "Ben duran arabayı son anda fark ettim. Sol tarafından çarptım ve burada durdum. Adamı görmedim. Gidip baktığımda arkamdan gelen otomobilin adamın üzerinden geçtiğini gördüm" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı