Kızıltepe'de Tırın Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir Cengiz'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba, ifade işlemleri için karakola götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN