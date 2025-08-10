Kızıltepe'de Sokak Köpekleri İki Keçiyi Telef Etti İddiası

Kızıltepe'de Sokak Köpekleri İki Keçiyi Telef Etti İddiası
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sokak köpeklerinin iki keçiyi telef ettiği öne sürüldü. Olayın detayları öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sokak köpeklerinin iki keçiyi telef ettiği iddia edildi.

Olay, Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evlerinin önünde bulunan iki keçiyi kontrol eden sahipleri, hayvanların sokak köpekleri tarafından telef edildiğini öne sürdü.

Telef olan keçiler, sahipleri tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. - MARDİN

