Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bir anda silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
