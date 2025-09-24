Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bir anda silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa