Kızıltepe'de Hurda Araç Deposunda Yangın Çıktı

Kızıltepe'de Hurda Araç Deposunda Yangın Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yer alan hurda araç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurda araç deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde hurda araç deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
