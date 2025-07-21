Kızıltepe'de Hırsızlık Anına Güvenlik Kamerası Yansımaları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir şahsın, aynı gün içerisinde iki ayrı eve girerek toplam 5 bin lira çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kızıltepe'nin Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, sabah saatlerinde iki ayrı eve girerek toplam 5 bin lira çaldı. Hırsızın, evlerden çıktığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Durumun fark edilmesi üzerine ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamera görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN