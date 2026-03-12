Kızıltepe'de 3 kişilik ailenin öldürülmesine ilişkin sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki kızlarının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu sanık Mirhan C. hakkında 3 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ile 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatıldı.

Hazırlanan iddianame Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, aileden uzun süre haber alamayan yakınlarının durumu komşuları Mirhan C.'ye bildirdiği, Mirhan C.'nin bina yöneticisi ve mahalle muhtarıyla birlikte eve gittiği belirtildi. Kapının açılmasının ardından üç kişinin salonda başlarından silahla vurulmuş halde bulunduğu, yapılan ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde sanık Mirhan C. ile Kaya çifti arasında daha önce yaşanan bir olay nedeniyle husumet oluştuğu tespit edildi. İddianamede, bir süre önce kaybolduğu öne sürülen altın bilezikler nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandığı ve bu durumun aralarında gerginliğe neden olduğu bilgisine yer verildi.

"Silahı olaydan önce temin etmiş"

İddianamede yer alan bilgilere göre Mirhan C.'nin olaydan birkaç gün önce suçta kullandığı tabanca ve mermileri temin ettiği, olay günü ailenin yaşadığı eve giderek Mehmet Kaya, Berna Kaya ve Samyeli Kaya'ya ateş ettiği değerlendirildi. Olayın ardından sanığın evde bulunan bazı değerli eşyaları ve parayı alarak ikametten ayrıldığı, suçta kullanılan silahı ise saklamaya çalıştığı belirtildi. İddianamede, Mirhan C.'nin olaydan sonra arkadaşları Bünyamin K. ve Vedat E. ile görüştüğü, suçta kullanılan tabancanın saklanması ve bazı delillerin ortadan kaldırılması için birlikte hareket ettikleri yönünde tespitlere yer verildi.

İstenen ceza

Savcılık, sanık Mirhan C. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' ve 'konutta gece vakti silahla yağma' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer tutuklu sanıklar Bünyamin K. ile Vedat E. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. İlk duruşma 29 Haziran 2026 tarihinde görülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı