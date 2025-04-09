Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

Kızılcık Şerbeti'ndeki olaylı vedada yeni perde: Keşke başladığımız işi bitirseydik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, dün akşam yaptığı sitemli veda konuşmasıyla diziye veda etti. Ünlü oyuncu, "Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkânımız olsaydı" ifadelerini kullandı.

Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük yankı uyandırırken, dizide izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılık yaşanıyor. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe' karakteri diziden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki olaylı vedada yeni perde: Keşke başladığımız işi bitirseydik

KENDİSİNE SÜRPRİZ OLDU

TV8'de ekrana gelen Gel Konuşalım programında Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrıldığı konuşuldu. Konuya dair açıklama yapan Nur Tuğba Namlı, ünlü oyuncunun ayrılma kararını sürpriz bir şekilde öğrendiğini belirtti. Ayrıca, başka bir dizide yer alacağı iddialarının tamamen asılsız olduğu ve setin arkasındaki kavga söylentilerinin de yalan olduğu vurgulandı. Nur Tuğba Namlı konuya dair yaptığı açıklamada; ' Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası külliyen yalan. Dizi setinde diğer oyuncularla bilerek kavga etti ve ayrılmak istedi iddiası da kesinlikle yalan' ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı

SİTEMLİ VEDA

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sürpriz bir kararla diziye veda etti. Ekip arkadaşları Taşçıoğlu için pasta kesti. İzleyicisini epey üzen Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrılık haberi sonrası ilk açıklama bu etkinlikte geldi. Ünlü oyuncunun sözleri de imalı bulundu. Veda konuşması yapan Sibel Taşçıoğlu'nun "Başladığımız işi keşke birlikte bitirme imkanımız olsaydı" sözleri de hayli imalı bulundu. Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir işti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kızılcık Şerbeti'ndeki olaylı vedada yeni perde: Keşke başladığımız işi bitirseydik
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

dizi yakında final olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.