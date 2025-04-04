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Kızılcık Şerbeti'nde başrol vedası! Ünlü isim diziden ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti'nde başrol vedası! Ünlü isim diziden ayrılıyor
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona eriyor. Üç sezondur izleyiciyle buluşan dizi, izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılıkla karşı karşıya. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe' karakteri, diziden ayrılıyor. Karakterin hikâyesi senaryoda sona erdirildi ve bu karar tamamen senaryoya bağlı bir gelişme olarak açıklandı.

Üç sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta büyük yankı uyandırırken, dizide izleyicileri derinden sarsacak bir ayrılık yaşanıyor. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri, diziden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde başrol vedası! Ünlü isim diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan senaryoda, Pembe karakterinin hikâyesi sona erdirildi. Yapımdan sızan bilgilere göre, bu karar tamamen senaryoya bağlı bir gelişme.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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