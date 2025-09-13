Haberler

Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya

Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Show TV ekranlarında yayınlanan ünlü dizi Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konulurken, yönetimi TMSF'ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'da yer almıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Söz konusu operasyonun ardından reyting rekorları kıran ve Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizinin geleceği merak konusu olurken; sosyal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. X kullanıcıları, dizinin yayından kaldırılması için çok sayıda paylaşımda bulundu.

