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Kızılcahamam'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon

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Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan Y.U. isimli şahsı takibe alarak başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 kilogram esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi, Y.U. tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine Kızılcahamam polisinden başarılı operasyon

ANKARA - Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahsı takibe alarak operasyon düzenledi.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinin dün gece yarısı yaptığı takibin ardından düzenlenen başarılı operasyon sonucunda Y.U. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şahsın farklı noktalarda bulundurduğu 4 kilogram esrar ve PC(Uc) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Zehir taciri şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.U çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken beraberinde yakalanan O.S. ve S.Y Şahıslar da adli tıp birimine sevk edildi.

Kızılcahamam'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - 3.Sayfa
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