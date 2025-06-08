Kızılcahamam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kızılcahamam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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