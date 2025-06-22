Kızılcahamam'da Gece Yangın: 5 Ev Kül Oldu
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 5 ev yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek alevlere müdahale etti.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında 5 ev yanarken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Eğerli Alören köyünde sabaha karşı çıkan yangında 5 ev yandı. Köylüler alevlere ilk müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol alırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa