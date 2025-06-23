Kızılcahamam'da Apartman Çatısında Yangın

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Kızılcahamam'da Apartman Çatısında Yangın
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Ankara Kızılcahamam'da bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Kızılcahamam'da apartman çatısı yangını

ANKARA - Ankara Kızılcahamam'da yer alan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ilçesi Kadirbey Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın paniğe neden olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - 3.Sayfa
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