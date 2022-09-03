Son dakika haberleri... Kızgın dananın boynuz darbesi sahibini öldürdü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde satın aldığı dananın saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti. İzmir'in Kiraz ilçesinde satın aldığı dananın saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş ilçesinde kurulan hayvan pazarından dana alan 47 yaşındaki Mehmet Kırlı, aldığı danayı Kiraz ilçesinde bulunan ağırına götürdü. Burada aldığı hayvanı araçtan indirmeye çalışırken hırçınlaşan dananın saldırısına uğrayan Mehmet Kırlı'nın kalbine dananın boynuzu saplandı. Olayı gören aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Kırlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (Akın Küçükkurt/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ödemiş Kiraz İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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