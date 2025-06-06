Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kızgın boğa, kasaba kabusu yaşattı. Boğanın saldırısına uğrayan kasabın ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BOYNUNA İP GEÇİRMEK İSTERKEN KABUSU YAŞADI

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İbrahim Akdemir'e ait boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren mahalle kasabı, boğanın saldırısına uğraydı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalarak hafif yaralanan kasap aracın kasasından inmeyi başardı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kent merkezinde kesilmek üzere sahiplerinin elinden kaçan 3 kurbanlık boğa daha ekipler tarafından uyuşturucu iğne tabancası ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.