Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
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Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
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Şanlıurfa'da kesilmek üzere mahalleye getirilen kızgın boğa, kendisini kamyonetten indirmeye çalışan kasaba kabusu yaşattı. Boynuna ip geçirmeye çalışan kasaba yerde defalarca boynuz darbeleri indiren boğanın saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kızgın boğa, kasaba kabusu yaşattı. Boğanın saldırısına uğrayan kasabın ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BOYNUNA İP GEÇİRMEK İSTERKEN KABUSU YAŞADI

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İbrahim Akdemir'e ait boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren mahalle kasabı, boğanın saldırısına uğraydı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalarak hafif yaralanan kasap aracın kasasından inmeyi başardı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kent merkezinde kesilmek üzere sahiplerinin elinden kaçan 3 kurbanlık boğa daha ekipler tarafından uyuşturucu iğne tabancası ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıJY:

GEÇEN SENE DOMUZ KESİP SEVMEDİĞİM AKRABALARA KOYUN ETİ DİYE DAĞITMIŞDIM. HEPSİ TADINI ÇOK SEVMİŞ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞLERDİ. BU KOYUN ÇOK LEZZETLİ DEMİŞLERDİ, AMERİCAN KOYUNU BU DEMİŞTİM. ÇOK GÜLÜP EĞLENMİŞDİM. DİĞER AKRABALARDA BU KADAR GÜZEL ETİ NİYE BİZE GETİRMEDİN DİYE SİTEM ETMİŞLERDİ. BU SENE 3 DOMUZ KESİYORUM TÜM SÜLALEYE AMERİCAN KOYUN ETİ DİYE DAĞITACAĞIM SÜPER EĞLENCELİ OLACAK.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme248
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Haber YorumlarıMengele:

KURBAN KESME BIR FELAKET 1 YILDA 50 KADIN KURBAN EDILIYOR BIR GÜNDE BINLERCE CANLI KURBAN EDILIYOR SANKI HIC ET YEMEDINIZ HER GÜN KASAP KAPISINDASIN MÜSLÜMANLIKTAN NEFRET EDIYORUM

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme188
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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Zaten Kurban ibadeti ŞEREFLİ MÜSLÜMANLARA FARZ kafirlere değil onun için siz rahatsınız

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Daha beter ol o.e

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

NORMALDE KURBAN EDİLECEĞİNİ ANLAYAN HAYVAN UYSAL DAVRANIR DİYORDU Osman ÇELİK (OÇ)BU İSTİSNA HERHALDE.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme15
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