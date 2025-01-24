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Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

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İstanbul Cevizlibağ'daki kız yurdunun önünde çektiği görüntüyü "Ben de babayım, namus bekçisi değilim. Ama bu görüntü kızlarımıza yakışmıyor. Ne ararsanız var" sözleriyle servis eden bir vatandaş, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi İstanbul Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunun önü...

"NAMUS BEKÇİSİ DEĞİLİM AMA..."

Akşam saatlerinde aracıyla oradan geçtiği esnada yurdun çevresinden görüntü alan bir vatandaş, o anları "Ben de babayım, namus bekçisi değilim. Ama bu görüntü kızlarımıza yakışmıyor. Ne ararsanız var" notuyla paylaştı.

"İŞTE BU YÜZDEN GELİŞEMİYORUZ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Görüntüler de absürt bir şey olmaması daha garip", "Biz bu yüzden gelişemiyoruz, kafalar geri kalmış", "Sanane kardeşim birde konum veriyorsun", "Abi haklı, ahlak yok", "Yurdun önünde kendisi bekliyor, bekleyene laf ediyor", "İşine bak amca kendi kızınla ilgilen" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAk!f null:

bu adamı haklı bulmayan kanı bozuktur.......nettt

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

sen nasıl bişey istiyosun mesela kapılar akşam 6 da kapansın lambalar 9 da sönsün dışarı çıkandan babasından onay alınsın onu mu bekliyosun ne ararsan var derken ne var mesela göremedik bişey

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıTc:

Adam haklı hepsi bi yere çekmiş öpüşüyor bu nasıl iş demekki sürekli öyle diğerlerine de kötü örnek oluyorlar

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıVEFA:

Bir Avrupa'nın, Amerikanın medeni, insancıl ülkelerine bakın, bir de bizdeki bağnaz, yobazlar güzelim ülkemizi ne hale getirdi bunlara bakın. Bunlar namusun, ahlağın kafada, beyinde, iyi niyette olduğunu anlamadı daha tam taş devri, moloz kafası. Yazık ki, ne yazık!!

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Haber YorumlarıCan Reno:

memlekete özgürlük gelmiş !!!

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Haber YorumlarıTuran Yurt:

kendisi zamanında kız arkadaş edinememiş ne yapsın kıskanıyordur

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