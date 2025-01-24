Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi İstanbul Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunun önü...

"NAMUS BEKÇİSİ DEĞİLİM AMA..."

Akşam saatlerinde aracıyla oradan geçtiği esnada yurdun çevresinden görüntü alan bir vatandaş, o anları "Ben de babayım, namus bekçisi değilim. Ama bu görüntü kızlarımıza yakışmıyor. Ne ararsanız var" notuyla paylaştı.

"İŞTE BU YÜZDEN GELİŞEMİYORUZ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Görüntüler de absürt bir şey olmaması daha garip", "Biz bu yüzden gelişemiyoruz, kafalar geri kalmış", "Sanane kardeşim birde konum veriyorsun", "Abi haklı, ahlak yok", "Yurdun önünde kendisi bekliyor, bekleyene laf ediyor", "İşine bak amca kendi kızınla ilgilen" şeklinde yorumlar yapıldı.