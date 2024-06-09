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Kız öğrenci yurdu karıştı! İçeri girip öğrencilere saldıran 2 erkek böyle çıkartıldı

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KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na gece saatlerinde giren 2 erkek ortalığı birbirine kattı. Kız öğrencilerin masalarına sandalye çekip oturdukları ve 4 kız öğrenciye saldırdıkları iddia edilen şahısların yarım saat boyunca içeride kalmasına tepki gösteren üniversitelilerin "Biz de devletin yurdunda kendimizi güvende sanıyorduk" diye bağırdıkları anlar kameraya yansıdı. Şahıslar güvenlik görevlileri tarafından yurttan dışarı çıkartıldı.

Mersin'deki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede infial yarattı. Kapıdaki güvenliklere rağmen içeri giren 2 erkeğin kız öğrencilere sarkıntılık edip yarım saat kadar içeride kaldıkları öne sürüldü.

KIZ ÖĞRENCİLERİN MASASINA SANDALYE ÇEKTİLER

Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, içeriye girip kız öğrencilerin masalarına sandalye çeken ve 4 kız öğrenciye saldırdığı iddia edilen şüphelilerin dışarı çıkartıldıkları anlar yer aldı.

"DEVLETİN YURDUNDA KENDİMİZİ GÜVENDE SANIYORDUK"

Yaşanan olay nedeniyle güvenlik görevlilerine "Biz de devletin yurdunda kendimizi güvende sanıyorduk" sözleriyle tepki gösteren üniversitelilerin o tepkisi de videoya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (12)

Aslan Yıldız:

Devletmi varki güvende olasın

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Süleyman Şanalır:

Adamlardaki cesarete bak öyle bir ceza vereceksin ki ibretlik bir daha kimse yeltenemeyecek o suça

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Ubeydullah Kılınçaslan:

idam şart

73
6
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MEHMET ŞAFAK:

ülkede idamı istemeyen malesef bir meclisimiz var, ve biz surekli destekliyoruz millet olarak, seçim öncesi konuşulur seçim sonrası unutulur. Menfaat varki yasalaşmıyor. Huzur istiyorsanız bu vatanda herkes bayrak kaldırmalı artık. susmak geçiştirmek daha büyük sorunlar getirecek. Herkes terk edecek, kacacak yine bizler kalacağız bu vatanda, aklınızı başınıza alın artık.

yanıt18
yanıt1
Onemli Degil:

Once Guvenlikcileri, Sonra En Yakindaki Emniyeti Sorguya Cekeceksin..Ama Yapamazsin, Ulkemizin Sartlari ve DEVLET Systemimiz Musait Degil..

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mehmet çelik:

Ana yasayı değiştirmek için yapılan adımlar. Bekle gör daha neler neler olacak en sonda diyeceklerki yasalar yetersiz gelin silbastan yazalım yasaları. Tabiki istdigimiz gibi yaşa cikaralim diyecekler. Veya normal bu iş sonuçta herkes 18 yaşını doldurmus gezme ve görme hakkı var. Yok olmadı bence avrupalasma bu yok buda olmadı. Ne olabilir acaba ? Dur birazdaha düşünüyorum bulacam. Bulunca yazarım. Buldum söylemiyorum. Sizde düşünün bulun banana soylemiyecem.

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Orion Onion:

Kilolu göbekli güvenlik seçileceğine işini yapabilecek güvenlik seçin bir zahmet.

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1
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Mustafa Acar:

Yetkililer ne açıklama yapacak, ceza verilirse nasıl bir ceza olacak,iyi hal indirimi muhakkak uygulanacaktır memleket ne hale gelmiş

18
1
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şahabettin Ayyıldız:

Bu milletin canı, malı namusu Allah a emanet peki bu zamlar ne için

12
1
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Murat Kara:

polisini aramışlar güvenlik çiler salmışlar demektir daha önce geldiler girdiler taniyorlar

1
0
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