Üye Girişi
Haberler

Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada T.Ö. isimli bir kişi kulak ve karın bölgelerinden yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.P. ise gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M. P'nin evine görüşmeye giden H.Ö. ile şahıs arasında kız meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da katılırken, T.Ö. aldığı bıçak darbeleri sonucu kulak ve karın bölgelerinde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

M.P.'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnceleme Jandarma Malatya Akçadağ 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
title