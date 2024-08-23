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Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü

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Adana'da kız kardeşine kötü davrandığı için eniştesini öldüren şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü

Adana'da eniştesini öldüren şüpheli," Sinirden gözüm karardı, öldürmek istememiştim"

ADANA - Adana'da kız kardeşine kötü davrandığı için eniştesini konuşmaya çağırdığı yerde öldüren şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüpheli ifadesinde," Küfür etmeye başlayınca, sinirden gözüm karardı. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dediği öne sürüldü.

Olay, 19 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Gültekin (35), eşi S.G. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşanma kararı aldı. Ancak çift arasında boşanma kararından dolayı tartışma çıktı. Tartışma çıktığını öğrenen S.G.'nin kardeşi Volkan Özdemir (38), kayınbiraderi Cafer'i evlerinin yanındaki parka konuşmaya çağırdı. Konuşmaya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Özdemir, tabancayla Gültekin'in başına ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı.

"Sinirden gözüm döndü, çok pişmanım"

Şüpheli Volkan Özdemir emniyetteki sorgusunda," Kız kardeşime kötü davrandığını duydum, aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkartmamasını söylediğimde, seni ilgilendirme o benim eşim sen ne karışıyorsun diyerek küfür etmeye başladı. Sinirden gözüm karardı, öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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