Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi

Brezilya'nın Vila Velha kentinde yaşanan olayda, bir kadının telefonunu çalan hırsızın başına gelmeyen kalmadı. Bisikletiyle yaklaşarak genç kadının elinden telefonu kapan hırsızı, tam o sırada olay yerine gelen kadının erkek arkadaşı arabasıyla ezdi.

Çarpmanın etkisiyle bisikleti aracın altında kalan hırsız, yaralı halde kaçmaya çalıştı. Ancak kadın, erkek arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar peşine düştü. Bir kavşakta yere düşen hırsıza, kalabalıktan biri karate tekmesi atarken diğerleri de yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Olayı anlatan genç kadının sevgilisi, hırsızın silahlı olduğunu ve yere düştüğünde tabancasının kaldırıma savrulduğunu söyledi:

"İlk aklıma gelen şey kaçmasını engellemekti. Tamamen refleksle arabayı sürdüm." dedi.

Ağır dayak yiyen hırsız önce hastaneye kaldırıldı, ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Güney Amerika'da sık sık yaşanan "mahallelinin adalet dağıtması" olaylarının son örneği olan bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Daha önce de içinde çocukların bulunduğu bir arabayı çalan hırsız, öfkeli kalabalık tarafından yakalanıp feci şekilde dövülerek hayatını kaybetmişti.

Meksika'da ise yolcu otobüslerini hedef alan iki hırsız, yakalandıktan sonra elleri bağlanarak kalabalık tarafından acımasızca dövülmüş, tekmelerle ölümün eşiğine getirilmişti.