Kız arkadaşı meselesi yüzünden tartıştığı balıkçıyı öldürüp, 'ben yapmadım' diyen şahsa müebbet hapis cezası

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 'kız arkadaşı' tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada balıkçı arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.İ. isimli kadın iddialara göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu sırada hem 27 yaşındaki Mehmet Ürün ile hem de 31 yaşındaki İ.R. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu Mehmet Ürün ile İ.R., arasında kavga çıktı. İ.R., balıkçılık yapan Mehmet Ürün'ü 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ürün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltın alınan İ.R., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum"

Olayın ardından İ.R. hakkında "kasten öldürme" suçundan İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında kendisini savunan sanık İ.R., alkollü olduğunu belirterek, "Arkadaşımın seslenmesiyle balkona çıktım, 'bana aşağıda bir insan yatıyor, sen orada mıydın' dedi. Ben hemen eve koşup polisi aradım, polis ve ambulans geldi. 1 saat sonra polisler gelip beni aldılar. Geç vakitlerdeydi, tam saati hatırlamıyorum. Ben Mehmet'i olaydan 2-3 ay öncesinden bu yana tanıyorum. Ö.İ., isimli bir kız vasıtasıyla tanışmıştım. Biz Ö.İ. ile kahve içerken, 'bana kahve yok mu' demişti. Biz de kendisini davet etmiştik. Telefonda görüştüğümüzde hiç bir husumet yoktu, tartışma olmadı. Biz Mehmet ile hiç yüz yüze görüşmedik, hep telefonda görüşmüştük. Mehmet'in vefat ettiği gün kendisiyle yüz yüze hiç görüşmedik, biz Mehmet ile telefonda Ö.İ.'nin dengesiz bir kız olduğu hakkında konuşmuştuk. Benim bir kıskançlığım yoktur, maktul hiç evime gelmedi, ben maktule yardım ederken üzerim kan oldu, bu sebeple evimde maktule ait kan çıkmış olabilir. Evde ele geçirilen bıçaklar, evde kullanılması için var olan bıçaklardı. Apartman boşluklarında kan çıkmasının sebebi, o gün alkollüydüm, elimden bulaşmış olabilir. Kan lekelerinin nasıl ve ne şekilde üzerime sürüldüğünü bilmiyorum. Ben maktule yardım ettim, yardım ederken nasıl bulaşmış bilemiyorum. İddianamede geçen yazışmaları ilk defa gördüm, yeni öğrendim, suçlamaları kabul etmiyorum. Keşke yaşasaydı da kimin yaptığını söyleyebilseydi. Benim evimin önünde olması tesadüf mü bilemem, aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Öncelikle beraatıma karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması talep ederim. Suçlamayı kabul etmiyorum, benim iki yıl içinde dört kere sevgilim oldu. Ben böyle bir şey yapmış olsam ses duyarlardı, suçsuz yere yatmaktayım, cezaevindeyim" diye konuştu.

"Olay yaşanmadan birkaç saat önce sanık bana veda konuşması yaptı"

Duruşmada konuşan Ö.İ. ise, "Eşimle boşanma aşamasında olduğum sırada limana intihar etmek için gittim. Mehmet Ürün gelerek beni denizden çıkardı. Böylece Mehmet Ürün ile tanıştık. Tanışmamızdan bir süre sonra Mehmet Ürün ile sevgili olduk. Bir süre sonra İ.R. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. İ.R. ile Abana'da buluştukları gün Mehmet Ürün beni aradı ve nerede olduğumu sordu. Bende Mehmet'e yeni bir arkadaş bulduğumu söyledim. Bunun üzerine Mehmet ve İ.R. telefon ile görüştü. İ.R.'nin kendisine evleneceklerini söylemesi üzerine Mehmet Ürün ile ilişkimizi tamamen bitirdik. Bu durumu Mehmet'e anlattım. Mehmet ılımlı karşıladı. İ.R.'nin yanındayken Mehmet beni ara sıra arıyordu. Bu duruma İ.R. sinirlenerek bana 'senin benimle olduğunu bilmiyor mu, neden sürekli arıyor' şeklinde tepki verdi. Mehmet, sık sık bana yazıyordu. Bu da İ.R.'nin hoşuna gitmedi ve kıskandı. İ.R., bana, 'Mehmet'in sana arkadaş olarak baktığına inanmıyorum' dedi. Ben de Mehmet'e yazarak 'bu kadar sık yazma, İ.R. kıskanıyor, bir şey yapacak' dedim. Buna rağmen Mehmet, her defasında 'bir şey olmaz, bir şey yapamaz' diye cevap verdi. Olay yaşanmadan birkaç saat önce İ.R. beni aradı ve 'hakkını helal et, sen çok iyi birisin, bizden artık olmaz' diyerek veda konuşması yaptı. Ben Mehmet ile sadece arkadaştım. Her şeyini arkadaşı olduğumdan ötürü benimle paylaşırdı. Olay tarihinde sanık ile sevgiliydik. Maktulün ölümünü sanığın gerçekleştirmediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sanık ve tanıkları dinledikten sonra mahkeme heyeti, sanık İ.R.'yi Mehmet Ürün'ü, "kasten öldürme" suçundan herhangi bir indirim yapmadan müebbet hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU