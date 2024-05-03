Üye Girişi
Haberler

Kıyma makinesine kaptıran kadın için AFAD ve itfaiye seferber oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da çalıştığı etli ekmek fırınında kıyma makinesine kaptırdığı eli bileğinden kopan kadın için AFAD ve itfaiye seferber oldu. Kopan elin çıkarılması için kıyma makine yerinden sökülerek hastaneye götürüldü.

Elini kıyma makinesine kaptıran kadın için AFAD ve itfaiye seferber oldu

Kıyma makinesi içerisinde kalan elin çıkarılması için hastaneye getirildi

KARAMAN - Karaman'da çalıştığı etli ekmek fırınında kıyma makinesine kaptırdığı eli bileğinden kopan kadın için AFAD ve itfaiye seferber oldu. Kopan elin çıkarılması için kıyma makine yerinden sökülerek hastaneye götürüldü.

Olay, Rauf Denktaş Mahallesi'nde bulunan bir etli ekmek fırınında yaşandı. İddiaya göre, etli ekmek fırınında çalışan Yudum D. (40), kıyma makinesiyle et çekerken bir anlık dalgınlığı sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Kadının feryat etmesi üzerine diğer çalışanlar hemen makineyi durdurdu ancak Yudum D.'nin sağ eli bileğinden koparak kıyma makinesinin içerisinde kaldı. Eli bileğinden kopan kadın baygınlık geçirirken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kopan eli ise makineden çıkarılamayarak içinde kaldı. Bunun üzerine fırına AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Fırına gelen AFAD ve itfaiye ekibinin yardımıyla kıyma makinesi yerinden sökülerek içindeki el ile birlikte kadının kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Teknik servisin kıyma makinesini açması sonrası kopan el kıyma makinesinin içerisinden çıkarılarak muhafaza altına alındı. Yudum D. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından organ nakli çantasına konan eliyle birlikte ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(AKO-MD-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Karaman Kıyma Ekmek AFAD Acil Durum Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıta zam mı geldi 3 Mayıs 2024? Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne? #128558 Fenerbahçe hangi gün kuruldu? FB 3 Mayıs'ta mı kuruldu? 3 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Makas ne zaman icad edilmiştir? Makas kaç yılında icad edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 3 Mayıs 2024 Cuma! 3 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Aston Villa elendi mi? Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title